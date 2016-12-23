Entre Correr y Vivir: Capítulo 40 | TV Azteca



La muerte de Milton conmociona a los medios. Durante su funeral, todos los pilotos están presentes para despedirlo.

Rodrigo se decepciona de Guillermo por la forma en que enfrentó el accidente de Milton, sin tratar de auxiliarlo y que ahora busca limpiar su imagen con los medios.

La rivalidad y enemistad entre los pilotos es más fuerte que nunca. La prensa se reúne para una última conferencia de prensa con los pilotos de la temporada y Rodrigo reta abiertamente a Guillermo para el próximo circuito, donde asegura logrará derrotarlo.