Entre Correr y Vivir: Capítulo 7 | TV Azteca

Gracias al ridículo en la gala, los Aldana se quedan sin patrocinadores. Rodrigo enfrenta a Valdini y está a punto de claudicar, pero Caro le pone los pies en la tierra: “es tu mundo, deja de pelear contra él”.

Rodrigo pide a cambio de su estancia una silla para Caro, por su parte Guillermo le declara la guerra abiertamente a Milton y a Bautista en la pista.

El gesto une a Guillermo y Rodrigo, lo cual aprovecha Eva para posicionar el mensaje: “Los mexicanitos” y logra poner a Valdini en su lugar. Finalmente Diesel ofrece una fortuna a Guillermo.

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