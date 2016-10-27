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Entre Correr y Vivir: Capítulo 7 | TV Azteca

Rodrigo enfrenta a Valdini y está a punto de claudicar, pero Caro le pone los pies en la tierra

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

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Gracias al ridículo en la gala, los Aldana se quedan sin patrocinadores. Rodrigo enfrenta a Valdini y está a punto de claudicar, pero Caro le pone los pies en la tierra: “es tu mundo, deja de pelear contra él”.

                

Rodrigo pide a cambio de su estancia una silla para Caro, por su parte Guillermo le declara la guerra abiertamente a Milton y a Bautista en la pista. 

      

El gesto une a Guillermo y Rodrigo, lo cual aprovecha Eva para posicionar el mensaje: “Los mexicanitos” y logra poner a Valdini en su lugar.  Finalmente Diesel ofrece una fortuna a Guillermo.

           

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