Entre Correr y Vivir: Capítulo 8 | TV Azteca





Guillermo rechaza el dinero del Diesel, quien espera paciente mientras Ximena y Milton intensifican el ligue.

El equipo se va a Mty, les cuesta arrancar, no se unen y nadie da un peso por ellos. Por su parte Eva sigue intentando acercarse a Rodrigo y Camila a Guillermo, pero ambas son rechazadas por motivos diferentes.

Bautista y Milton enredan en una borrachera a Guillermo, quien la sigue hasta el día siguiente, imposibilitándose para correr. Todo parece perdido, pero finalmente Camila lo sustituye y lo salva.

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