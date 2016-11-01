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Entre Correr y Vivir: Capítulo 9 | TV Azteca

Camila y Rodrigo corren haciendo equipo y ante el pavor y tensión de todos los que lo saben.

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir


Camila y Rodrigo corren haciendo equipo y ante el pavor y tensión de todos los que lo saben; por lo que Camila cerca al equipo de Milton y Bautista la obliga a estrellarse arrepintiéndose al final. 

                    

Por su parte Rodrigo está a punto de ganar, pero Valdini lo obliga a frenar, pues no puede subir al podio en lugar de Guillermo y queda en tercer lugar.

                    

Guillermo rechaza subir al podio con tramposos: Milton, estremeciendo a todos los presentes. Rodrigo lo encara a solas.     

          

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