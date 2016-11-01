Entre Correr y Vivir: Capítulo 9 | TV Azteca





Camila y Rodrigo corren haciendo equipo y ante el pavor y tensión de todos los que lo saben; por lo que Camila cerca al equipo de Milton y Bautista la obliga a estrellarse arrepintiéndose al final.

Por su parte Rodrigo está a punto de ganar, pero Valdini lo obliga a frenar, pues no puede subir al podio en lugar de Guillermo y queda en tercer lugar.

Guillermo rechaza subir al podio con tramposos: Milton, estremeciendo a todos los presentes. Rodrigo lo encara a solas.

Vive la adrenalina de Entre Correr yVivir por Azteca 7 #EntreCorreryVivir