Entre Correr y Vivir | TV Azteca

• ¿QUÉ ES ENTRE CORRER Y VIVIR?





Es la carrera al éxito de un joven que enfrenta el fracaso, la pérdida, el amor, y la pasión por los autos.

Una gran historia llena de acción y suspenso, que trae emociones, altas y bajas que entrelaza dinámicas del pasado con el presente.

Una serie que evidencia la importancia de saber elegir Entre Correr y Vivir.

Cada noche, Rodrigo arriesga la vida en el mundo de las carreras clandestinas para poder pagar los tratamientos de su hermana enferma con lo que gana de las apuestas. Es el piloto más audaz que haya visto la calle en mucho tiempo, y por ello su fama llega a oídos de Guillermo, heredero y piloto de la Escudería Aldana, quien anda en busca de un coequipero que lo lleve al podio de la Fórmula V8.

A través de Valdini, jefe de escudería del equipo Aldana, Rodrigo y Guillermo se cruzan en una vertiginosa carrera llena de rivalidades, envidias, diferencias sociales, excesos, amores, desamores y curvas peligrosas que eventualmente llevarán a Rodrigo hasta casi perderlo todo en esta apasionante carrera que es la vida.

Por si los problemas al interior de la escudería no fueran suficientes, nuestro protagonista, en medio del caos, se enfrentará a la pista más difícil de su vida: el amor de Eva, la publicista del equipo Aldana.

Vive la adrenalina de "Entre Correr y Vivir" por Azteca 7 #PonleAl7







