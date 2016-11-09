Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

EntreCorrer y Vivir: Capítulo 14 | TV Azteca

Por si te perdiste el capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir


Guillermo celebra con el Diesel, ignorando de nuevo Camila; y Eva se encuentra demasiado preocupada por la reacción de la comisión y los patrocinadores, la carrera se hizo viral. 

                  

Ximena y Milton tienen relaciones bañadas de adrenalina y tabúes. Por su lado, Eva y Rodrigo también comienzan a descarar el coqueteo. 

          

Guillermo, cada vez más errático, no permite que Camila se vuelva la fotógrafa de la escudería y estrecha lazos con el Diesel.

      

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir por Azteca 7 #Entre CorreryVivir