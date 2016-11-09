EntreCorrer y Vivir: Capítulo 14 | TV Azteca





Guillermo celebra con el Diesel, ignorando de nuevo Camila; y Eva se encuentra demasiado preocupada por la reacción de la comisión y los patrocinadores, la carrera se hizo viral.

Ximena y Milton tienen relaciones bañadas de adrenalina y tabúes. Por su lado, Eva y Rodrigo también comienzan a descarar el coqueteo.

Guillermo, cada vez más errático, no permite que Camila se vuelva la fotógrafa de la escudería y estrecha lazos con el Diesel.

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