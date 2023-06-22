¿Eres mujer? Sacar tu crédito INFONAVIT será más fácil que nunca

Con Mujer Infonavit, las mujeres tendrán un bono en puntos para acceder más rápido a un financiamiento hipotecario y contarán con un aumento en el plazo.

Esta medida contribuirá a cerrar la brecha de género en el acceso al crédito, determinada por las diferencias salariales y el acceso al empleo formal entre hombres y mujeres.

Con los objetivos de contribuir a la disminución de la brecha de género en el acceso al crédito y reconocer el rol de las mujeres en el desarrollo del país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizó ajustes en las Reglas de Negocio de todas sus opciones de financiamiento vigentes, dando origen a Mujer Infonavit. Beneficios de Mujer Infonavit:

Bono de 20 puntos en la precalificación. Así, las mujeres derechohabientes sólo necesitarán 1,060 puntos para acceder a un crédito adquisición de vivienda o de pago de pasivos (sin este bono el puntaje es de 1,080).

Factor edad a 75 años. En todas las opciones de financiamiento que ofrece el Infonavit que se encuentren vigentes, la edad de las derechohabientes para solicitar su crédito no podrá ser mayor a 75 años (para los hombres este factor es de 70 años).

Con Mujer Infonavit, el Instituto contará con un portafolio de productos flexibles, incluyentes, atractivos y coherentes con la situación y las necesidades de las mujeres derechohabientes en todas sus etapas de vida. Datos relevantes sobre la brecha de género en el acceso al crédito:

Las mujeres enfrentan condiciones de inequidad al momento de buscar incorporarse al mercado laboral, lo que dificulta que obtengan un crédito para vivienda.

Las mujeres en México dedican 53.9 horas al trabajo no remunerado por semana, 34.7 horas más que los hombres.

Las mujeres toman la decisión de contratar un crédito a una mayor edad que los hombres, lo cual podría deberse a carreras laborales con menores salarios.

La brecha salarial por género llega a ser de hasta 20% en edades maduras.

Existe una mayor recurrencia de empleos informales y salidas temporales del mercado laboral en el género femenino.

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit resaltó que, dadas las condiciones estructurales del mercado laboral, las mujeres ejercen su crédito a edades más avanzadas y que, por su nivel salarial y ahorro acumulado, también el monto de financiamiento suele ser menor que el de los hombres. Ante esta situación, Mujer Infonavit significa tener acceso a un acto de justicia patrimonial, en el que se dejan de replicar las inequidades del mercado laboral. “Lo que estamos haciendo es corregir eso que vemos como estructural y que es lo que les falta a las mujeres para acceder al crédito. Entonces, con estas dos variables las mujeres van a tener más tiempo para pagar su crédito, mayor monto, a mayor edad y van a tener acceso más fácil al financiamiento”. Por su parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, refirió que es importante escuchar a las mujeres en términos de vivienda, qué les gusta, cómo deben estar diseñadas, cómo se relacionan con el espacio público y demás elementos para que puedan decidir. “Es muy importante reconocer el alza del salario mínimo, ya que ha tenido un impacto muy importante al cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres”, expresó. Durante su participación, Gasman Zylbermann, también señaló que las mujeres tienen menor inclusión financiera que los hombres y por eso es necesario generar acciones que permitan crear las condiciones de igualdad en temas como la vivienda, el acceso a créditos y en el ámbito financiero. Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx Infonavit es una institución de seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 12 millones de créditos.