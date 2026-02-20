Eric Dane: La verdadera razón por la que su esposa frenó el divorcio ante el diagnóstico de ELA

En un mundo donde las separaciones de celebridades suelen terminar en batallas legales y titulares escandalosos, la historia de Eric Dane y Rebecca Gayheart es un testimonio de madurez y amor incondicional. Tras el triste fallecimiento del actor este jueves, a solo 10 meses de anunciar su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), han salido a la luz los motivos que llevaron a Gayheart a dar marcha atrás en un divorcio que llevaba siete años en proceso.

No se trató de una reconciliación romántica de película, sino de algo mucho más profundo: una lección de humanidad para sus hijas, Billie y Georgia.

Off I Go | Muerte De George O’Malley | Grey’s Anatomy

¿Por qué decidieron no divorciarse?

Rebecca Gayheart, de 54 años, fue muy honesta en el podcast “Broad Ideas” al explicar que retirar la solicitud de divorcio fue una decisión consciente para enseñar a sus hijas el valor de la lealtad familiar.

"Les decimos: 'Apoyaremos a la gente pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre'", compartió la actriz. A pesar de que la pareja llevaba separada desde 2018 y que ambos habían rehecho sus vidas sentimentales, Gayheart decidió que el diagnóstico de ELA de Dane era el momento de cerrar filas. El objetivo principal era que las niñas se sintieran "cuidadas" y seguras en medio de una situación que ella misma describió como "difícil, triste y mala".

¿Por qué Eric Dane tenía ocho años sin vivir con su esposa?

Gayheart aclaró que, aunque no vivían bajo el mismo techo desde hace ocho años, la cercanía era constante. La casa de Eric, a solo 12 minutos de distancia, se convirtió en el refugio donde compartían cenas y momentos cotidianos. "Nuestro amor puede no ser romántico, pero es un amor familiar", escribió con una vulnerabilidad que resonó en toda la industria, dejando claro que el vínculo de sangre y crianza trascendía cualquier documento legal.

¿Cómo colaboró Eric Dane en las investigaciones sobre el ELA?

Eric Dane no solo luchó valientemente contra la ELA a sus 53 años, sino que utilizó su plataforma para convertirse en un defensor activo de la investigación sobre esta enfermedad degenerativa.

Lee también: “Toy Story 5”: 5 detalles BIZARROS que viste en el tráiler y no lo sabías

Lee también: Summerfest 2026: Carín León y Ed Sheeran encabezan el festival más GRANDE de Estados Unidos

