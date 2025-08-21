Lista de escenas icónicas que podrás ver durante el silencio de Christian Nodal en su entrevista

No es por criticar a Christian Nodal peeeero… ¿Qué onda con su silencio? Tú y ya sabemos que cuando le preguntaron si se imaginaba amando a otra mujer en este momento de su vida casi la riega.

Si a ti te preguntaran si te imaginas amando a alguien más estando casada o casado, ¿Tardarías tanto en responder? Bueno, para seguir evitando momentos incómodos, aquí te dejamos un top de escenas de películas que podrías ver durante el silencio de Nodal.

Top siete de escenas que bien podríamos ver durante el silencio de Nodal

“Here’s Johnny!”: El Resplandor (1980) - Jack Nicholson rompiendo una puerta con una hacha y asomando su rostro es una de las escenas más icónicas del cine de terror.

La patada al pozo: 300 (2006) - ¡Esto es Esparta! Este momento de Leonidas dando su breve discurso y pateando a un mensajero persa al fondo de un pozo quedó en la memoria de muchos.

El beso entre Spidery Mary Jane: Spider-Man 1 (2002) - En la primera entrega de la trilogía de Sami Raimi donde el superhéroe se encuentra colgado de cabeza nos regaló uno de los momentos más románticos de la película.

Cuando Darth Vader pregunta por Padme: Star Wars III (2004) - Al final de la película, tras ser unido con su armadura y pregunta por Padme, donde Darth Sidious le informa que él la asesinó en un arranque de ira, marcando la transición en su época de sufrimiento.

Neo esquivando balas: Matrix (1999) - Esta escena de Neo marcó un antes y después en la manera de usar los efectos especiales, pues desde el primer impacto, el elegido nos regaló unos movimientos para la historia.

Asesinato en la bañera: Psycho (1960) - La escena de la ducha, donde apuñalan a Marion Crane nos dio uno de los momentos más icónicos de todo el cine, llevando el género de terror a otro nivel.

El chasquido de Thanos: Avengers (2018) - En Infinity War, “El Titán Loco” nos da unas últimas breves palabras momentos antes de desaparecer a la mitad del universo Marvel, dejándonos un momento indescriptible.



¿Qué escenas hubieras visto tú durante este lapso?

