Florence Pugh interpretaría a Yelena Belova en Spider-Man: Brand New Day

La próxima película de Spider-Man: Brand New Day no para de soltar grandes noticias, pues esta producción protagonizada por Tom Holland ha logrado tener todas las miradas del mundo, por ello recientemente se ha filtrado que Yelena Belova quien es interpretada por Florence Pugh, estaría en esta nueva entrega.

Aunque por ahora no está 100% confirmado, varios insiders de renombre han señalado que la actriz se uniría a este proyecto del UCM, que ciertamente tiene a todos sus fans al borde del filo pues el hype que ha generado esta cuarta entrega en solitario del Hombre Araña ha generado muchas expectativas.

¿Qué relación podría tener Yelena Belova con Spider-Man?

Esta versión de La Viuda Negra, podría tomar un rol interesante dentro de la historia de Peter Parker, con quien se podría relacionar de maneras distintas dentro de esta nueva historia.

Tras su paso en Thunderbolts, Yelena se perfila como uno de los personajes clave dentro de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel, sobre todo con la información que ha circulado de Avengers: Doomsday.

Créditos: Disney/Thunderbolts

¿Qué esperamos de esta nueva película de Spider-Man?

Teniendo en cuenta la presencia confirmada de Punisher, Hulk/Bruce Banner y alguna posible sorpresa que tenga la producción, el rumbo de esta cuarta entrega cada vez se nutre de elementos que terminarían de definir el nuevo rumbo de Marvel y la participación de Florence Pugh como Yelena nos mostraría una posible nueva faceta de “Spidey”.

La historia de Brand New Day hace referencia a uno de sus cómics donde Peter Parker deja atrás su vida pasada para empezar de cero, lo cuál sería adaptado tras lo sucedido en No Way Home.