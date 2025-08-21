Iniciaron las audiciones para el live-action de Enredados y los fans ya eligieron a su Flynn Rider

Una de las cosas favoritas de los fans, en cuanto live-action se refiere, es buscar al reparto ideal para interpretar aquellos personajes animados que nos enamoraron. La nueva película de acción real de Enredados no se queda atrás y los fans tienen varias sugerencias para el cast del atractivo ladrón de la cinta, Flyn Ryder.

El live-action de Enredados ya está en marcha

Disney ha dado el primer paso para llevar al mundo real una de sus películas más queridas de la última década: Enredados. Sin duda, la historia de Rapunzel y Flynn Rider conquistó a toda una generación desde su estreno en 2010, y ahora la expectativa por el casting es enorme.

Con las audiciones abiertas, los fans no han tardado en volcarse a las redes sociales para proponer a los actores que, en su opinión, mejor encarnarían al encantador y hábil ladrón de la cinta.

Flynn Rider: el “ladrón” favorito de Disney

Flynn Rider (Eugene Fitzherbert) se convirtió rápidamente en uno de los personajes más carismáticos y atractivos del estudio. Su humor sarcástico, su historia y su evolución cuando se enamoró de Rapunzel lo hicieron un favorito indiscutible dentro del universo de príncipes y héroes de Disney.

Por eso, uno de los retos más complicados que tiene Disney con este filme, es encontrar a un actor que esté a la altura.

El fan cast: Los fans ya buscan a su actor favorito para el atractivo príncipe

Antes de mostrar las interesantes propuestas del público, las cuales circulan en las redes sociales, cabe mencionar que algunas de las propuestas no se dedican a la actuación, pero los fans consideran que tienen un enorme parecido con el personaje. Aquí algunas propuestas:

Uno de los favoritos y que de hecho si audicionó para el papel es Corey Mylchreest. ¿Qué opinas?

COREY MYLCHREEST AUDITIONED FOR FLYNN RIDER IN TANGLED WHAT?????????????? pic.twitter.com/jzu6RWielw — Sarah (@cloiskryptonite) August 13, 2025

Otros que llaman la atención de los fans y que supuestamente también se encuentran en proceso de casting son Benny Blanco y Fabien Frankel.

Benny Blanco and Fabien Frankel are both being considered to play Flynn Rider in the live-action “Tangled.” pic.twitter.com/qNT17s4kxR — Drop Pop (@DropPopNet) April 6, 2025

Por supuesto que Harry Styles no podía quedar fuera de las propuestas de lso fans.

Harry Styles casted as Flynn Rider in Live-Action Remaking of Tangled pic.twitter.com/Yk3DpKuY49 — vinny🌿🍱☕️ (@lomlgraperry) October 1, 2023

El atractivo de Joe Keery y su enorme carisma podrían ser características del actor que podrían congeniar a la perfección con su personaje.

Joe Keery is being considered to play Flynn Rider in the live-action “Tangled.” https://t.co/TwN1Xbe77n pic.twitter.com/6DWJyneRPM — soph:) theCRUX🛸 (@DJOEtimeKEERY) January 22, 2025

¿Cuáles son tus favoritos para el papel?

