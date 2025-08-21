Subastarán el traje de Spider-Man 2 de la trilogía de Tobey Maguire

Recientemente se dio a conocer que el icónico traje de Spider-Man 2 de la trilogía de Tobey Maguire será puesto en subasta en los próximos días y los fans de este superhéroe comienzan a checar la alcancía para ver si lo pueden comprar.

Hablar de Spider-Man 2, es recordar a una de las películas más queridas de todas las adaptaciones que han habido de este personaje de Marvel en la pantalla grande, la cuál se volvió una obra de culto dentro de los fanáticos de los comics

¿Cuál será el precio inicial del traje de Spider-Man?

Se tiene información de que el traje original de Spider-Man 2 será subastado por la prestigiosa casa Propstore Auction y que tendrá un precio inicial de $50 mil dólares, aunque se estima que las pujas lleguen con facilidad hasta los $200 mil o quizá un poco más.

Este traje que bien puede ser considerado como una reliquia por los fans de “Spidey” marcó a toda una generación mundial que se entretuvo con las cintas dirigidas por Sami Raimi, siendo una de las cosas más destacadas de la imagen de este personaje.

Créditos: Propstore Auction

El legado del traje de Spider-Man

El traje fue creado por Frontline Design bajo la supervisión del diseñador de vestuario ganador del Óscar, James Acheson, entregando una de las versiones más queridas y recordadas.

Desde la primera vez que vimos a Tobey Maguire con el traje de Spider-Man en el año 2002, millones de fanáticos quedaron fascinados con esta adaptación, incluso generaciones más jóvenes que crecieron con estas películas han destacado su realización.

Para la segunda entrega de esta trilogía, en realidad se habían realizado muy pocos ajustes o mejoras de esta indumentaria, lo cuál habla de lo bien planeado que estuvo desde los inicios de esta producción, la cuál fue clave para que el mundo de los superhéroes trascendiera en los últimos años al nivel que lo han hecho.