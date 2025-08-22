The Pitt Temporada 2: ya tenemos fecha de estreno y un adelanto de lo que podremos ver

“La serie de televisión del año” así es como ha sido descrita The Pitt, la serie original de HBO Max donde nos adentramos en el turno de un grupo de médicos, enfermeras y cirujanas, viviendo e incluso sintiendo todas las emociones de este grupo de héroes con cada paciente al que deben atender y salvar. Después de salir la primera temporada el 9 de enero del 2025, la plataforma de streaming por fin ha soltado un avance de lo que veremos en la temporada 2.

The Pitt: Todo lo que vimos en el avance de la temporada 2

Si no has visto la primera temporada te advierto que viene un pequeño SPOILER, así que sigue bajo tu propio riesgo. Y es que es imposible no recordar cómo es que terminó el último capítulo de la T1: después de un terrible tiroteo en un festival, el Dr. Robby termina teniendo un terrible colapso mental, con la ansiedad al millón casi como secuela después de lo que se vivió durante la pandemia de COVID.

The Pitt regresará con 15 episodios, donde veremos una hora por turno del hospital. También se desarrollarán eventos relacionados al 4 de julio, el día de la Independencia de Estados Unidos, espacio en donde sabemos que las festividades están al por mayor. A su vez veremos el regreso y cuáles fueron las consecuencias que pagó el Dr. Langdon después de ser descubierto desviando medicamentos controlados.

The Pitt Temporada 2: Fecha de estreno

Después de que HBO Max liberara el primer adelanto de The Pitt temporada 2, sabemos que podremos ver estos nuevos casos a partir de enero de 2026, aunque hace falta que nos confirmen el día en el que saldrá.

The Pitt: El reparto de la serie

El cast principal de The Pitt está conformado por:

