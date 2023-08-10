¡Despedimos La Saga de Hades con muchas sorpresas para ti! ¿Qué tan bien conoces las icónicas voces y frases de los Caballeros del Zodiaco? ¡Demuestra tu sabiduría y escucha #LaVozDelCosmos para tener la oportunidad de llevarte una de las 7 figuras de colección con Azteca 7!

Para participar tienes que estar pendiente del último capítulo de Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades, este viernes 18 de agosto en punto de la 1:30 p.m., por el canal correcto, y luego seguir los siguientes pasos:

1- Durante la transmisión del último capítulo de La Saga de Hades aparecerá un código QR en pantalla que deberás escanear para entrar al Facebook Live con nuestro caballerólgo Pollux Dioscuros.

2- Pon mucha atención a las indicaciones que dará Pollux durante la charla, pues colocaremos en los comentarios un link que te llevará a participar.

3- Una vez que estés en la dinámica deberás escuchar atentamente los audios, abajo de cada uno deberás responder a qué personaje corresponde. Llena tus datos correctamente y ya estarías participando.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán ver la transmisión de Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades, el 18 de agosto a partir de la 1:30 p.m.

b) Deberán de poner atención al QR que aparecerá en pantalla, mismo que llevará al Facebook Live de Pollux.

c) Durante la transmisión tendrán que escanear el QR que llevará a la dinámica, y luego deberán de contestar correctamente el formulario con las respuestas.

d) Los primeros 7 participantes que respondan correctamente y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica serán elegidos como posibles ganadores.

e) Si el ganador es contactado y no responde en dos horas, el incentivo será otorgado a otra persona que haya contestado correctamente y haya cumplido con los requerimientos de la dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

La dinámica correrá el día 18 de agosto al terminar el Facebook Live, y cerrará el mismo día a las 4 p.m. Se elegirán a los posibles ganadores, ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 el día viernes 25 de agosto.

3. INCENTIVO

7 figuras de colección de Los Caballeros del Zodiaco. (1 por ganador y se entregan al azar)

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de la figura.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.