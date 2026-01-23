“LEGO Brick Clog”: Esta es la NUEVA colaboración de LEGO que traerá a la realidad un calzado croc imperdible, precio y llegada a México, todo lo que necesitas saber

¡Este viernes se acaba de anunciar la colaboración que nadie pidió pero que todos necesitábamos! Pues se informó que LEGO se unirá a Crocs para entregar un calzado totalmente único, mismo que en un primer vistazo nos ha hecho quererlos ya.

A lo largo de los años LEGO se ha posicionado como una de las marcas que más despiertan la creatividad, pues lo que ha comenzado con simples bloques cuadrados ha formado parte de todo un universo que ya ha llegado a la moda y de gran manera pues ha roto con todo molde.

¿Cuándo sale la nueva colaboración de LEGO y Crocs?

En la página oficial de Crocs, se ha informado que este crossover que queremos calzar estará disponible aproximadamente el próximo lunes 16 de febrero, siendo uno de los pares más esperados dentro de la fiebre sneaker.

Se espera que esta colaboración llegue a todos los rincones del planeta, por lo que este primer “LEGO Brick Clog” estaría disponible de manera global en el sitio de Crocs, por lo que también estaría llegando a México, aunque probablemente las fechas de entrega podrían variar dependiendo a las regiones y a la demanda del producto.

¿Cuánto cuesta el “LEGO Brick Clog”?

Este primer modelo tiene un precio en línea de $149.99 dólares, por lo que en pesos mexicanos podría oscilar los $2,800 / $3,000; aunque esto aún no es un precio oficial para nuestro país.

El modelo es unisex y primeramente ha llegado de color rojo, donde en palabras de ambas marcas, se describen de la siguiente manera:

“Presentamos una nueva e imaginativa silueta, construida con lo mejor de la alegría de Crocs y la creatividad desbordante de The LEGO Group, que te inspira a construir, reconstruir y reinventar lo que te define. Cada par extragrande cuenta con cuatro tacos estampados con el logotipo de LEGO, una correa de talón giratoria para un ajuste más seguro y una suela sintética antitacos”.

Ahora ya lo sabes, solo es cuestión de tiempo para esperar este crossover entre juguetes y calzado que nunca imaginamos, ¿O sí?