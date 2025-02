¡Hatsune Miku llega a México! Ya tenemos fecha de estreno de su película

Una vez más, los otakus que sí nos bañamos ganamos en esta vida, pues nuestra waifu favorita llega a las pantallas de México, con su nueva película "¡Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing” (Miku no sabe cantar)! Y aquí te contamos todo para que no te pierdas de este filme.

¿Cuándo llega la película de Miku a México?

Las redes sociales están que arden con la noticia de que el famoso personaje japonés no solo llegó al videojuego Fortnite , sino que llegará a las pantallas de México.

Los verdaderos otakus están impactados por esta gran noticia, ya que no solo podrán disfrutar de la belleza de Miku en videos y videojuegos si no la vamos a ver por primera vez en una historia detrás de su música y característica imagen.

Aunque no se sabe la fecha exacta de las pre ventas o si los cines tendrán boletos especiales, se anunció que a partir del 13 de marzo podremos ver la película en cines de México.

¿De qué trata la película de Miku?

En esta película conocemos por primera vez a una Miku que no puede cantar, la cual con ayuda de Ichikata buscará conectar con los corazones de sus fans para poder recuperar su voz y transmitir sus sentimientos y emociones a través de la música.

Miku rompe las taquillas de los cines en Japón

Sin duda, el anime en Japón es un estilo de vida que cada vez más fanáticos adoptan, por lo que cuando se anunció la película donde la vocaloid Hatsune Miku sería protagonista, el país asiático abrazo la idea y abarrotó los cines de en la primera semana de estreno.

Por lo que con más de 23 millones de espectadores, la película recaudó un aproximado de 300 millones de yenes, demostrando el impacto positivo, razón por la que la película será proyectada en diversos países, donde Hatsune Miku impacto los corazones de más de una generación que creció con sus bailes.