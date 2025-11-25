⁠Esta actriz estelar de Euforia habría considerado dejar la actuación

A pocos meses del estreno de la tercera temporada de Euphoria ha comenzado a circular en redes una declaración de Alexa Demie, quien da vida a Maddy Pérez en esta aclamada serie, donde presuntamente se ha planteado en dejar su carrera dentro la actuación al sentirse frustrada.

Hablar de la serie de Euphoria (Euforia) es tocar un sin fin de eventos que han sucedido alrededor de sus protagonistas, pues ha pasado todo tipo de cosas, donde incluso se planteó varias veces en que la tercera temporada no se produjera, aunque finalmente, esta ya se ha terminado de filmar, aunque nos ha dejado algunas incertidumbres respecto al elenco.

¿Alexa Demie dejará la actuación tras Euphoria 3?

Su pasada declaración ha generado preocupación e incertidumbre en sus fans, quienes se preguntan si los motivos de su posible retiro, donde Demie mencionó lo siguiente:

"Yo nunca conseguía ningún papel. Era muy difícil, especialmente porque siento que muchos de los papeles protagónicos a los que me postulaba terminaban yendo a chicas rubias de ojos azules.

Incluso para Maddy, creo que algunas personas la imaginaban así.

No me veían a mí en el papel, así que tuve que ir y demostrarlo. Simplemente no creo que normalmente me considerarían para un rol.

Nunca ves a una chica mestiza o latina como protagonista.

Estaba cansada de que me dijeran “no”.

Aunque estas declaraciones de Alexa Demie son reales, lo hizo en referencia sobre la falta de diversidad en Hollywood, aunque estas palabras las dijo en el año 2020 para un podcast de A24, donde hizo referencia a que las mujeres mestizas o latinas suelen ser ignoradas para roles protagónicos, aunque también dejó en claro que su perspectiva cambió tras formar parte de la serie de Euphoria, programa que impulsó su carrera.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euforia?

Se ha confirmado que la tercera temporada de Euforia se estrenará en primavera de este 2026, y aunque de momento no hay una fecha exacta, HBO ha confirmado que las filmaciones ya han concluido y que la serie estará disponible en la plataforma de streaming propia.

La serie creada por Sam Levinson marcará el esperado regreso del elenco original conformado por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo en lo que se espera que sea el final de esta historia.

