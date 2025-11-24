Encontraron un cómic de Superman en el ático… y resultó ser un tesoro de más de 9 millones de dólares

Lo que comenzó como una simple limpieza familiar terminó convirtiéndose en uno de esos descubrimientos más emocionantes de sus vidas. Tres hermanos del norte de California subieron al ático luego del fallecimiento de su madre para poder ordenar sus cosas, sin imaginar que ahí, entre polvo, cajas viejas y periódicos amarillentos, los estaba esperando un cómic de Superman, un tesoro que valdría más de 9 millones de dólares.

Descubren un cómic de Superman de más de 9 millones de dólares

Dentro de una caja de cartón, olvidada durante décadas, encontraron varios cómics antiguos… pero uno inevitablemente llamó su atención: “Superman #1” de 1939, la primera edición en solitario del héroe más famoso del planeta. Ellos fueron testigos de cómo este ejemplar, que costó tan solo 10 centavos en su época, ahora se convirtió en el cómic más caro de la historia tras venderse por precio US$ 9,12 millones.

Un tesoro oculto de una fan de los cómics

Cuando se dio a conocer la historia, los hombres revelaron que su madre siempre les había dicho que tenía cómics valiosos bien conservados en algún punto de su hogar, pero jamás los habían visto. Ahora que su madre ha partido, descubrieron su tesoro, intacto durante 80 años.

Un tesoro escondido por generaciones

El cómic de Superman por sí solo resulta interesante, pero la historia le da mucho valor.

La dueña original había comprado esos cómics con su hermano entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, como él no tuvo hijos, decidió heredarlos a sus sobrinos. Varios de ellos fueron leídos y enviados directamente alático. Aunque ellos no los recordaban, ellos crecieron amando los cómics… sin saber que había una caja con varios tesoros esperando en el rincón más olvidado de la casa.

“Esto no solo era una colección. Era memoria, familia… y un pedazo del pasado que volvió para sorprendernos”, dijo el menor de los hermanos.

¿Por qué valía tanto?

Según Heritage Auctions, además del estado impecable, este ejemplar formó parte de la primera tirada de medio millón de copias que DC publicó. “El libro tiene una historia digna de una película”, dijo Lon Allen, vicepresidente de la casa de subastas.

Si estos hermanos tenían un tesoro escondido sin saberlo, ¿cuántas familias más podrían tener uno guardado en un cajón, en un ático, o en un baúl que nadie ha abierto en décadas? ¿Ya revisaste los tesoros ocultos en tu casa?

