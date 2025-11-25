Actor estaba olvidado, dormía en su automóvil, pero gracias a una serie pudo recuperar su carrera para ser el protagonista de Frankenstein

La cinta de Guillermo del Toro, Frankenstein ha sido un éxito rotundo, sin embargo, la historia no termina con el papel de esta criatura. El actor que vivía en su automóvil antes de que el cineasta mexicano lo eligiera como uno de sus protagonistas, el nombre de esta celebridad es Jacob Elordi.

Frankenstein de Guillermo del Toro fue quien revivió la carrera de Jacob Elordi, quien también fue protagonista en la serie de Euphoria; sin embargo, el actor reveló que vivió varias semanas durmiendo en su auto, el cual estaba lleno de pertenencias y con el pensamiento latente de renunciar a su sueño de seguir en la actuación.

Estas declaraciones las dio para Variety GQ luego y contó que, tras filmar El Stand de los Besos en 2017 decidió irse a vivir a los Ángeles, esto con la esperanza de vivir nuevas oportunidades, pero la realidad fue completamente distinta. De hecho, la serie de Euphoria fue lo que él pensaba en su última carta, y si no conseguía dar el brinco, regresaría a Australia.

Así fue como elproductor de Euphoria rescató a este protagonista de Frankenstein

Cuando un productor de Euphoria se enteró que Jacob Elordi vivía en su auto, de manera inmediata le consiguió alojamiento temporal en un hotel de Wets Hollywood; este gesto hizo que el nacido en Australia pudiera mantenerse lo suficientemente estable para poder seguir en su sueño. El actor consiguió el papel de Nate Jacobs, el cual hizo que se catapultara a la fama y con ello que Guillermo del Toro se fijara en él.

Datos que debes conocer de Jacob Elordi

El Frankenstein de Guillermo del Toro mide 1.97 cm.

Elordi leyó varios libros durante la transmisión de Frankenstein, mismos que marcaron su proceso para encarnar a la criatura; estos fueron: Week in Comparison to Dreams de Elkins y Undertanding Media de Marshall McLuhan

Su mejor amiga es su madre; y dijo que habla con ella de 3 o 4 veces al día.

Guillermo del Toro quiso que se ocuparan maquillaje, y para su personaje de Frankenstein, los especialistas tardaron 6 horas cuando se trataba de su cabeza y manos, pero cuando era todo el cuerpo, el lapso de tiempo era de 11 horas.

El protagonista de esta película del famoso monstruo también reveló que, no todo fue miel sobre hojuelas, y en varias entrevistas comentó que, durante una noche no sabía cómo construir dicho personaje, pero luego entendió que debía sangrar como él, y en la película vio mucho de él y de su padre.

¡Fue mágico! Guillermo del Toro presenta ‘Frankenstein’ en México TV Azteca [VIDEO] Guillermo del Toro platicó en exclusiva para Ventaneando y compartió inesperadas situaciones sobre ‘Frankenstein’. ¡Ojo a las personalidades que acudieron!

Cuando le ofrecieron el papel a Elordi, el actor confesó que fue mucha su sorpresa cuando supo que Guillermo del Toro, ya que desde hace tiempo lo admiraba mucho, y dijo que ser el protagonista del cineasta azteca fue un sueño cumplido; puesto que, también lo ayudó a renovar su amor por la actuación.