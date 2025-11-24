Hay más consecuencias para el hombre que atacó a Ariana Grande en la alfombra roja de Wicked

El influencer australiano Johnson Wen, conocido en redes como Pyjama Man, vuelve a ser noticia tras protagonizar uno de los momentos más tensos durante el estreno de Wicked: For Good en Singapur. Como era su costumbre, Wen saltó una barricada para acercarse agresivamente a los famosos; en esa ocasión su objetivo era Ariana Grande.

Ariana Grande revivió el trauma en la alfombra roja de Wicked

Aunque la cantante estaba acompañada de Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum y otros actores del elenco, la situación se salió de control rápidamente. Fue Cynthia Erivo quien reaccionó de inmediato para apartarlo antes de que la seguridad lo sometiera.

Tras varios días detenido, Wen cumplió una sentencia de nueve días en prisión y ahora se sabe que su castigo no terminó ahí, pues luego fue deportado de Singapur el 23 de noviembre de 2025. Ahora, el hombre tiene exctrictamente prohibido volver a entrar al país, según confirmó la Immigration & Checkpoints Authority (ICA).

Pyjama Man: Un historial de intrusiones que ya preocupa

Durante el juicio se reveló que Wen intentó irrumpir dos veces en la misma alfombra roja. La segunda fue la que se volvió viral en redes sociales. Por si fuera poco, este hombre lo compartió en Instagram junto a un mensaje perturbador: “Dear Ariana Grande, thank you for letting me jump on the yellow carpet with you.”

El juez Christopher Goh lo describió como alguien “buscador de atención” y afirmó que su comportamiento era “premeditado”. No dudó en señalar que es evidente que el influencer lo volverá a hacer, pues es un patrón preocupante de su personalidad.

Al igual que el juez, los fans dudan mucho que este sujeto no lo intente otra vez, pues, Wen tiene toda una reputación como “invasor” serial. Entre sus episodios más polémicos:



Ha interrumpido shows de The Weeknd, Katy Perry y The Chainsmokers.

Saltó a la cancha del ICC Cricket World Cup 2023 para abrazar a Virat Kohli, siendo arrestado por invasión.

Intentó un acto similar durante la FIFA Women’s World Cup ese mismo año.

¿Crees que deberían prohibirle el acceso a más países?

