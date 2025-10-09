¿Cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá IT: Welcome to Derry?

Uno de los personajes de terror más populares del Séptimo Arte llegará a la pantalla chica con el estreno de IT: Welcome to Derry en la plataforma de streaming HBO Max, el cual, está pactado a realizarse el próximo 26 de octubre. La serie estará conformada por 9 capítulos, los cuales contarán con el protagónico de Bill Skarsgård.

La historia nos llevará 27 años antes de lo que vimos en It y It: Parte 2, mucho antes de que ‘The Losers Club’ se toparan con Pennywise. Todo arranca en los años 60, cuando un militar se muda a Derry junto con su familia, posteriormente, un grupo de niños comienza a conectar los puntos entre el payaso y la larga lista de desapariciones que han marcado al pueblo, así que deciden investigar qué hay detrás de esa oscura leyenda.

La serie está inspirada en los flashbacks que aparecen en la novela original de Stephen King, esos que Mike Hanlon descubre mientras hace su investigación. A lo largo de los 9 capítulos también conoceremos un poco más sobre el papá de Mike y su vínculo con Pennywise.

¿Quiénes son los actores que saldrán en la nueva serie de IT?

Skarsgård inicialmente había rechazado la oportunidad de continuar con el personaje, cambió de opinión para unirse al proyecto gracias al director.

“Sentí que había terminado con eso”, explicó el actor. “Pero son Barbara y Andy, y los amo... y lo disfruté más de lo que pensaba.

Pudimos explorar diferentes facetas del viejo Pennywise. Hay algunas cosas geniales ahí que no hemos visto”.

Además de Skarsgård, la serie contará con la presencia de Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.