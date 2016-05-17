Estafa y Crimen: A Qué Precio se paga la libertad #PonleAl7 11:25

El padre de Neal Caffrey ha asesinado al senador Terrens con el arma de Peter para luego huir de la justicia. Más adelante, luego de que Peter sea encarcelado, Neal quiere ayudarlo a salir libre y que pueda seguir trabajando como agente. De modo que recurre a Curtis Hagan,, un chantajista sociópata. Este movimiento es muy arriesgado para Neal, descubr epor qué.

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