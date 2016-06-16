Estafa y Crimen: Capítulo 13, Temp. 5 I Series Azteca 7

Cuando Mozzie, haya la clave final del código es víctima de algo inesperado. Neal llega a casa y encuentra a su amigo desmayado, en ese momento un celular suena de entre los libros para recibir una llamada de Rebecca.

Barrigan y Garson investigan cual es el antídoto para salvar la vida de Mozzie. Peter y Neal se confrontan ante Rebecca por el diamante quedando totalmente vulnerables ante ella.

Por su parte, las cosas para Caffey, a dos días de ser libre le es negada su petición, y dará un giro repentino a esta historia al ser secuestrado.

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