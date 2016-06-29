Estafa y Crimen: Capítulo 2, Temp. 5 | Series Azteca 7

Al quedar dentro de los Pick Panters se le asigna su primera misión a Neal, encontrándose con Keller, un viejo conocido de él y Peter.

Por esta razón, Caffrey teme que le descubra ante Woodford, el líder de la banda, y queda intrigado al ver que se ha hecho cómplice de este secreto.

Por otra parte gracias a la astucia de Neal se da cuenta que lo ha protegido porque es un infiltrado de la INTERPOL y comparten la misión de entregar a los Pick Panters a cambio de su libertad. Mientras tanto, Elizabeth regresa a casa y le da una inesperada noticia a Peter.

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