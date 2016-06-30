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Estafa y Crimen: Capítulo 3, Temp. 5 I Series Azteca 7

En este caso, Woodford les asigna a Keller y Neal que roben un disco duro que contiene valiosa información. No te lo pierdas por Azteca 7 #PonleAl7

Estafa y Crimen poster

Escrito por: Azteca

Estafa y Crimen poster

En este caso, Woodford les asigna a Keller y Neal que roben un disco duro que contiene valiosa información.

     

Por su parte Mozzie aparece para contribuir en el robo, y se da cuenta que esta información esta guardada en tecnología de 1970. 

       

Los roces entre Peter y el custodio de Keller comienzan a estropear la investigación. Al final, descubren que el disco duro contiene un algoritmo, ahora sólo falta descubrir qué significa.

       

Descubre qué pasará de lunes a jueves en punto de las 11:30 pm por Azteca 7 #PonleAl7