Estafa y Crimen: Capítulo 4, Temp. 5 I Series Azteca 7

Por increíble que parezca, el pasado de Mozzie vuelve para pedirle algo: el divorcio. Mozzie no está convencido de firmar el documento, ya que fue estafado por Eva, la mujer que amaba, y ahora intenta impedir que alguien más sea perjudicado por la astucia de esta mujer.

Lo que Mozzie no tomaba en cuenta, es que el prometido es cómplice de una estafa más de Eva. Debido a estas sospechas, Mozzie alerta a Neal y Peter de un robo que hará en una galería de piezas de arte sumamente valuadas.

Mientras tanto, descubren que el algoritmo es la clave de vuelos de la Reserva Federal, situación que pone al FBI en alerta máxima: Los Pick Panters planean el robo del año.

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