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Estafa y Crimen: Capítulo 6, Temp. 5 I Series Azteca 7

Peter es aceptado dentro de los Pick Panters, y el plan del robo del dinero de la Reserva Federal comienza. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #PonleAl7

Matt Bomer es Neal Caffrey en Estafa y Crimen

Escrito por: Azteca

Matt Bomer es Neal Caffrey en Estafa y Crimen


Peter es aceptado dentro de los Pick Panters, y el plan del robo del dinero de la Reserva Federal comienza, pero Neal y  Keller no planean dejarles todo el motín a este grupo.

        

Mozzie le advierte a Caffrey de la deslealtad de Keller, tranquilizándolo al descubrirle su plan, donde Mozzie será requerido: Robarles a los ladrones. 

      

Mientras tanto Keller insta a Caffrey para huir y obtener su propia libertad junto con el dinero. Un inesperado e impactante final se presenta en este capítulo al enfrentarse Keller y Neal, los mejores compañeros estafadores y criminales que nunca pudieron existir, donde alguien resultará muerto, obteniendo así su anhelada libertad.

     

Descubre qué pasará de lunes a jueves en punto de las 11:30 por Azteca 7 #PonleAl7