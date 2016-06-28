Estafa y Crimen: Capítulo 6, Temp. 5 I Series Azteca 7





Peter es aceptado dentro de los Pick Panters, y el plan del robo del dinero de la Reserva Federal comienza, pero Neal y Keller no planean dejarles todo el motín a este grupo.

Mozzie le advierte a Caffrey de la deslealtad de Keller, tranquilizándolo al descubrirle su plan, donde Mozzie será requerido: Robarles a los ladrones.

Mientras tanto Keller insta a Caffrey para huir y obtener su propia libertad junto con el dinero. Un inesperado e impactante final se presenta en este capítulo al enfrentarse Keller y Neal, los mejores compañeros estafadores y criminales que nunca pudieron existir, donde alguien resultará muerto, obteniendo así su anhelada libertad.

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