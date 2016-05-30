Estafa y Crimen: Clausura de Quantico #PonleAl7 11:25 pm

Una visita llega a la oficina del departamento del FBI para pedir la ayuda de Peter, lo cual despierta las sospechas de Elizabeth. Este caso es sumamente riesgoso para Peter, a tal grado que podría perder su matrimonio.

Neal continúa la investigación sobre el capitulo 13 del códice y finalmente, ¿logrará descifrar el enigma con la ayuda de una persona especial?

No apta para aburridos. Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7