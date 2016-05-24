Estafa y Crimen: Controlando el Interés #PonleAl7 11:25 pm

Ante la pérdida del agente Siegel, Peter se convierte en el nuevo supervisor de Caffrey mientras reasignan los casos de cada una de las parejas.

Posteriormente, un criminal llega a las oficinas del FBI para declararse culpable, pero sus condiciones mentales no son la óptimas, así que el equipo debe trabajar para atar los cabos sueltos.

Neal Caffrey podría declarar algunos de sus secretos.

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