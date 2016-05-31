Estafa y Crimen: deberán Ir Más Allá #PonleAl7 11:25 pm

El huevo de un T-Rex ha sido robado junto con el cráneo de su madre, caso perfecto para Peter y Neal.

Las sospechas que Caffrey levanta cada vez son más agudas, y Peter está a punto de descubrirlo. Al investigarlo, se da cuenta que hay una nueva chica en su vida, y comienza a creer que ella es la posible causa de las desapariciones de Neal durante algunas escenas del crimen.

En este capítulo, Caffrey hará una confesión muy importante.

No apta para aburridos. Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7