Estafa y Crimen: estarán Rompiendo el hielo #PonleAl7 11:25 pm

El equipo de White Collar ahora investiga a una mafia rusa que se encarga de introducir criminales rusos con pasaportes falsos a los Estados Unidos.

Cuando se ven en terrenos privados y peligrosos, Neal salva sus vidas haciéndose pasar por un entrenador de patinaje y agente deportivo. Esta trampa les funciona muy bien y logran su cometido.

Por su parte, Caffrey se llena de más dudas al saber que nunca se escribió un capítulo 13.

No apta para aburridos. Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7