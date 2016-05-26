Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Estafa y Crimen: estarán Rompiendo el hielo #PonleAl7 11:25 pm

26 de mayo - El equipo de White Collar ahora investiga a una mafia rusa que se encarga de introducir criminales rusos con pasaportes falsos a EU

Estafa y Crimen poster

Escrito por: Azteca

    

Estafa y Crimen poster

El equipo de White Collar ahora investiga a una mafia rusa que se encarga de introducir criminales rusos con pasaportes falsos a los Estados Unidos. 

       

Cuando se ven en terrenos privados y peligrosos, Neal salva sus vidas haciéndose pasar por un entrenador de patinaje y agente deportivo. Esta trampa les funciona muy bien y logran su cometido. 

    

Por su parte, Caffrey se llena de más dudas al saber que nunca se escribió un capítulo 13.

  

No apta para aburridos. Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7