Estafa y Crimen: Fuera del Sartén #PonleAl7 11:25 pm

Una nueva oportunidad se le presenta al agente Peter, ya que será promovido para ascender de puesto, y ante tal noticia debe conseguir un nuevo custodio para Neal Caffrey: el agente especial David Zigal.

Mientras realizan la investigación de un sitio web del mercado negro, encuentran un negocio ilegal de importación y exportación a cargo de Mozzie. En cuanto Caffrey se entera que su amigo está en peligro, hace todo para salvarlo, ¿lo conseguirá?

No apta para aburridos. Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7