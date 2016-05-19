Estafa y Crimen: La Última Vigilancia será trágica #PonleAl7 11:25 pm





Hagan, en su control sobre Neal, le pide que robe para él parte de una exhibición importantísima de un museo. Una empleada del lugar, llamada Rebecca, le explica algunas cosas sobre el códice sin imaginarse lo que le depara. Más adelante, otro criminal paga los platos rotos, pero David Zigal no queda satisfecho con esto.

No apta para aburridos, lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7