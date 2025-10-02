¿Tobey Maguire regresa como Spider-Man? Escritor de Batman 2 sorprende con estos planes

¿El cine está a punto de romper -una vez más- los paradigmas? En las últimas horas ha trascendido la posibilidad de que Tobey Maguire regrese al UCM a través de su icónico papel como Spider-Man, esto considerando el gusto que el escritor de Batman 2 tiene por este actor.

El Spider-Man de Tobey Maguire es considerado el mejor por muchos fanáticos dado que gracias a él las personas comenzaron a interesarse por el mundo de los superhéroes. Ahora, se sabe que el actor tendría muchas posibilidades de regresar nada más y nada menos que en El Hombre Araña 4. ¿Quieres saber más al respecto?

¿El Spider-Man de Tobey Maguire volverá a con una cuarta película?

Mattson Tomlin, co escritor de The Batman 2, utilizó sus redes sociales para asegurar que ha buscado contactar a Sam Raimi, director de la trilogía de Tobey Maguire, para analizar la posibilidad de regresar al personaje a través de una cuarta y, posiblemente, definitiva entrega del arácnido.

"Spiderman 4"



Porque Mattson Tomlin, guionista de The Batman, le presentó a Sam Raimi la idea de hacer Spider-Man 4. Tendrían planeado traer nuevamente a Tobey Maguire como un Spiderman adulto, lidiando con la vida de esposo, padre y superhéroe. pic.twitter.com/dcMF94stTi — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 2, 2025

Tomlin tendría en mente una entrega mucho más humana -algo parecido a lo que está haciendo en The Batman- en donde el eje central de la trama sea Peter Parker, y no así Spider-Man. La idea, entonces, sería relatar la forma en cómo ha cambiado a raíz de su relación con Mary Jane y su posible etapa en la paternidad.

¿Qué tan complicada luce esta posibilidad para Spider-Man y Sony?

Si bien la idea ha comenzado a alterar a un sector de la fanaticada, la realidad es que luce un tanto complicada al momento de llevarla a cabo. En principio, se sabe que tanto Sony como Marvel están más interesados en continuar con el mundo del Spider-Man de Tom Holland, quien después de dos películas con ciertas críticas tuvo su redención en la última.

🚨🕷️ BOMBA: Mattson Tomlin, guionista de The Batman, le presentó a Sam Raimi la idea de hacer Spider-Man 4 🤯



El plan: traer de vuelta a Tobey Maguire como un Spidey adulto, lidiando con la vida de esposo, padre… y superhéroe. 🔥



Aunado a ello, la posibilidad de que Tobey Maguire regrese a Marvel sigue latente, pero no como protagonista de su cuarta entrega, sino en una especie de aparición en las próximas entregas considerando el proyecto tan ambicioso que sugiere ser Avengers: Doomsday y Secret Wars, respectivamente.

