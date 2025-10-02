Eric Dane, actor de Greys Anatomy, aparece en silla de ruedas: ¿qué le pasó?

Hay una gran preocupación en torno al actor estadounidense, Eric Dane. El hombre que obtuvo gran reconocimiento por Greys Anatomy, apareció en sillas de rueda en un aeropuerto de Washington D.C.

El actor estadounidense Eric Dane fue visto recientemente en un aeropuerto de Washington D.C., en medio de su dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

¿Qué le pasó a Eric Dane?

Dane, de 52 años, dio vida al carismático Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, y fue noticia cuando había cancelado de último minuto su participación en los Emmy 2025, donde iba a presentar una categoría.

El 30 de septiembre fue visto en el aeropuerto de la capital estadounidense, vestido con camiseta negra, chaqueta oscura y zapatillas deportivas rojas y blancas. Lo acompañaba un asistente que lo empujaba en la silla de ruedas.

El actor padece de ELA por lo que un fotógrafo le pidió que diera un mensaje a sus fanáticos y respondió: “Mantengan la fe, hermano”. Esta enfermedad es una condición neurológica incurable que debilita progresivamente los músculos y afecta la movilidad, el habla y otras funciones vitales.

💔 À 52 ans Eric Dane a perdu l’usage de ses jambes à cause de la maladie de Charcot. L’acteur a promis de se battre jusqu’à son dernier souffle… mais son état s’aggrave rapidement : il a déjà du mal à parler et selon certains médias il aurait aussi perdu l’usage d’un bras.… pic.twitter.com/2xACr0LcAi — Paulette Kimuntu Kim (@KimKimuntu) October 1, 2025

“Estoy agradecido de tener a mi familia amorosa a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo”, declaró en un comunicado enviado a la prensa. La enfermedad es muy agresiva y ha avanzado con rapidez.

¿Cómo es el apoyo que Eric Dane tiene de su familia?

El actor tiene dos hijas, Billie (15) y Georgia (13), con la actriz Rebecca Gayheart, de quien estuvo separado por varios años. El divorcio fue cancelado este año ya que según han manifestado, mantienen una relación de cercanía y apoyo mutuo.

Durante una entrevista con People, Rebecca dijo lo siguiente: “Tenemos terapeutas profesionales que nos están ayudando y estamos tratando de tener esperanza, de hacerlo con dignidad, gracia y amor. Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo mucho, y estamos tratando de salir adelante día a día”.

