¡Sorprendente! Así luce actualmente la “Maestra Miel” de la película Matilda

La película de Matilda se estrenó en el año 1996 y, sin duda, en la actualidad sigue siendo una de las películas favoritas de muchos, por su historia, magia y, por supuesto, grandes personajes. ¿Recuerda a la “Maestra Miel”? El personaje fue interpretado por la grandiosa actriz Embeth Davidtz, quien actualmente sigue en la industria del entretenimiento y está más bella que nunca.

El antes y después de Embeth Davidtz, la actriz que interpreta a la “Maestra Miel”

Embeth Davidtz tenía 31 años cuando interpretó a Jennifer Honey la amada “Maestra Miel” y fue un personaje que impulsó a lo grande su carrera, pues le dio gran reconocimiento y muchos niños querían ser adoptados por ella, gracias a la película Matilda.

Su carisma, sencillez y belleza natural, fueron pilares para que su personaje fuera un total éxito. Recordemos su look, un cabello lacio, piel perfecta y vestidos sacados de un cuento de hadas.

Crédito: Getty Images

Actualmente, Embeth Davidtz tiene 60 años y luce más radiante que nuca, pareciera que los años no pasan por ella, ya que se ve en su mejor etapa y no hay discusión, sigue siendo la auténtica “Maestra Miel”, ya que su look sigue siendo dulce y bastante natural. Además, la famosa actriz es muy activa en su cuenta de Instagram, donde siempre comparte sus proyectos y diversas cosas de su vida personal.

¿Qué otros proyectos ha hecho Embeth Davidtz, aparte de la película Matilda?

La actriz ha cosechado grandes éxitos en su carrera artistica y uno de sus primeros proyectos fue La lista de Schindler, película que la hizo saltar a la fama. También ha trabajado en la serie The Morning Show (2019-2021).

Tales of the Walking Dead

Contrarreloj

Falsa Influencer

Love, Victor

Viejos

El hombre bicentenario

El diario de Bridget Jones

The Amazing Spider-Man

In Treatment

Mad Men

Californication

Ray Donovan