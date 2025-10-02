Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, ruta, horarios y todo lo que debes saber

Llegó esa época del año y ya es oficial: la Marcha Zombie CDMX 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre. El recorrido comenzará en el Monumento a la Revolución y avanzará hasta el Zócalo capitalino, una de las rutas más emblemáticas de la ciudad. Aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas de esta increíble y terrorífica experiencia.

¿Cuándo es la Marcha Zombie 2025 en CDMX?

Aunque no lo creas, este evento, que lleva 18 años reuniendo a miles de personas, es considerado uno de los encuentros de subcultura y cosplay más grandes del mundo. Y lo mejor es que cualquiera que quiera divertirse puede unirse a esta caminata, eso sí, siempre que llegue caracterizado como zombie, monstruo o cualquier ser sobrenatural.

Horarios de la Marcha Zombie 2025

Los organizadores ya dieron a conocer detalles sobre la marcha:



Inicio de formación y preparación de contingentes. 14:00 horas: Arranque oficial de la marcha.

Si solo quieres mirar, también es válido, pero recuerda que debes hacerlo desde las aceras o al final del contingente para disfrutar la magia y no generar contratiempos. Por otro lado, si planeas desfilar, recuerda que debes mantenerte siempre en personaje, incluso al tomarte fotos.

¿Cómo participar en la Marcha Zombie?

No es necesario registrarse de manera previa. Basta con llegar al punto de encuentro con tu caracterización lista y seguir las instrucciones del comité organizador. Si no sabes maquillarte, desde las 09:00 horas habrá maquilladores en el Monumento a la Revolución listos para ponerte en personaje, solo toma en cuenta que esto tiene un costo de recuperación que va desde los $70 pesos.

Donativo para unirte a la marcha

Recuerda que la Marcha Zombie siempre busca ayudar, por lo que quienes deseen participar deben llevar un donativo en especie que será entregado a la organización Alimentos para Todos I.A.P.. Se recomienda aportar productos como:



Arroz, frijol o lentejas

Enlatados y conservas

Aceite o agua embotellada

No existe un mínimo establecido: lo importante es sumarse a la causa. Si solo vas a ver y tomar fotos, no es necesario que lleves algo, este es un requisito únicamente para los participantes.

Un evento familiar (y pet friendly con reservas)

La Marcha Zombie es para mayores de 18 años, esto para no asustar a los pequeños, aunque si vas a ver puedes ir acompañado por toda la familia. Y sí, también es pet friendly, pero los organizadores recomiendan que lo piensen dos veces, ya que las multitudes pueden estresar a los animales.

