Estos son los actores que apoyaron a Brian Peck, supuesto violador de Nickelodeon

El documental ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’ ha causado un enorme revuelo desde su fecha de estreno, el pasado 17 de marzo. Uno de los casos más fuertes revelados fue el de Drake Bell, quien habló de un abuso sexual vivido a manos de Brian Peck, un extrabajador de Nickelodeon y quien fuer representante del mismo Drake.

El escándalo, por obvias razones, ha causado demasiado revuelo y parece estar implicando a más personas del ámbito actoral por haber apoyado al extrabajador Brian Peck cuando estaba a punto de recibir sentencia de condena en el año 2004.

Detrás de las divertidas historias y sitcoms como “Drake & Josh”, “El show de Amanda” y “iCarly”, que lograron tener un boom inmenso entre los niños y adolescentes, se esconden brutales historias que involucran crímenes de agresión sexual contra una de las estrellas más emblemáticas de la cadena, el cantante y actor Drake Bell.

James Marsden fue uno de los actores que habría apoyado a Peck antes de que fuera sentenciado en 2004 por crímenes de índole sexual. Él alegó que conocía a Brian desde hace años y que era incapaz de hacer alguna de las “atrocidades” de las que se le acusaba.

Pero él no fue el único actor que apoyaron a Peck en su momento, pues se sumaban otras figuras del medio como Will Friedle y Rider Strong, protagonistas en la serie “Boy Meets World"; quienes posteriormente se retractaron y alegaron que Brian se había encargado de distorsionar los cargos.

Rider Strong mostró arrepentimiento, admitiendo su desconocimiento en los casos que se habían declarado en contra del exempleado de Nickelodeon contra Drake Bell.

Quienes también mostraron su apoyo, en su momento, fueron actores como Kimmy Robertson, Joanna Kerns, Taran Killam y el fallecido Alan Thicke. Aunque debemos de mencionar que algunos de ellos ya salieron a retractarse y reconocer lo grave que era el apoyar a Peck en ese momento. Quien no ha dicho nada al respecto es James Marsden, incluso con las pruebas que muestra el documental “Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV”.

