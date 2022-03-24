Eugenio Derbez revela secreto jamás contado de CODA. (VIDEO)

Eugenio Derbez habló con nuestro querido Ricardo Casares sobre la película CODA: Señales del Corazón, misma que está nominada a los Premios Oscar 2022.

En exclusiva para Venga la Alegría, el actor mexicano habló de las posibilidades de subir al escenario del Teatro Dolby y recibir una estatuilla dorada junto al elenco de CODA.

“A partir de la nominación se creó un revuelo con la película que explotó. La película no la había visto ni la décima parte de la gente que la ha visto en las últimas tres o cuatro semanas”, expresó a VLA.

Eugenio Derbez encarnó al profesor Bernardo Villalobos, quien alienta a una niña a seguir sus sueños musicales y quien vive en una familia de integrantes sordos.

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Eugenio Derbez revela secreto de CODA en VLA

En la plática exclusiva que tuvimos con Eugenio Derbez, el mismo actor reveló que utilizó su propia ropa para su personaje de Bernardo Villalobos.

“Voy a confesar una cosa que nunca he confesado a nadie: el vestuario que yo saco en la película, yo lo puse. A ese nivel de bajo presupuesto es la película”, declaró.

Eugenio Derbez jamás imaginó el éxito de la cinta CODA, donde además comparte reflectores con Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur y más.

“Me emociona de más… es un sueño de toda la vida. Yo jamás me imaginé que fuera a llegar tan lejos” expresó.

Eugenio Derbez también adelantó que será vestido por una importante marca de lujo en la próxima entrega de los Premios Oscar 2022.

Mandaron a traer desde Milán a 47 sastres que van a estar trabajando sin parar, día y noche sin dormir

“Hay una persona que recibe a cada invitado, por cada invitado hay un scort que te recibe. Para que no te estés parando, te ponen comida debajo del asiento”, expresó Eugenio Derbez sobre la experiencia de estar en los Premios Oscar.

No te pierdas los Premios Oscar este domingo 27 de marzo de 2022 a través de nuestra señal de Azteca 7.

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