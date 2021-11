Fabiana Perzabal revela la anécdota que la puso entre la vida y la muerte.

La actriz Fabiana Perzabal platicó con nosotros sobre su reciente participación en la serie Un Día Para Vivir en el capítulo “Señales”, ella le dará vida a Gisela, personaje antagónico que estará detrás de la repentina decaída de salud del personaje principal interpretado por la actriz mexicana Stephanie Salas.

“Podríamos decir que la interpretación de la historia es como un Hamlet femenino, como lo que hace el hermano del rey, cuando lo mata para heredar el trono, algo así veremos en este episodio”.

Al preguntarle sobre ¿Qué haría si sólo tuviera Un Día Para Vivir? y si cree qué exista “el más allá”, la actriz nos dejó muy en claro su experiencia al estar entre la vida y la muerte.

“Compartir todo el tiempo posible con mi hija y sin duda, hay algo especial, yo he vivido cosas que me hacen creer. El día que nació mi hija, mi mamá falleció unos minutos después, evidentemente yo no pude ir al velorio de mi madre por estar en cama con mi hija, pero me acuerdo muy bien de sentir, como alguien me tocó la cabeza y me dio un beso en la frente, y yo dije es mi mamá que se vino a despedir. Tuve esa sensación muy fuerte y digamos que ya experimente la vida y la muerte al mismo tiempo”.

En este capítulo “Señales”, el personaje de la actriz Stephanie Salas se encuentra en coma y hará todo lo posible para permanecer en este plano. Para Fabiana el tema de la eutanasia o el derecho de tener una muerte digna, es algo con lo que ya tiene una postura al respecto.

“Si yo estuviera en esa posición, a mí me gustaría hacerlo, si ya no puedo regresar o si es que regreso pero no estando bien, y eso ocasionaría problemas, si pediría ese derecho. Si no vamos a tener una vida digna ¿qué sentido tiene seguir insistiendo en quedarnos?”.

Sin duda alguna para la actriz de la cinta “El segundo aire”, el mejor recuerdo que se llevaría de esta tierra, sería el momento cuando nació su hija y la tuvo en sus brazos “esa conexión fue maravillosa para mí, que me viera a los ojos, fue lo mejor”.

El regreso éxitoso de Fabiana Perzabal a TV Azteca.

En 2005, interpretó a Laura Pacheco en la exitosa telenovela “Amor En custodia”, y que actualmente se transmite de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Azteca UNO y obviamente no pudimos dejar pasar esta oportunidad de preguntarle sobre el regreso de este exitoso programa.

“Es una telenovela que disfrute muchísimo en su momento, es unos de los grandes éxitos de TV Azteca, me ha traído grandes recuerdos, sobre los ensayos porque bailaba tango, la convivencia con todo el talento, ser hermana de Nicolás Pacheco quién es Andrés Palacios, es maravilloso, estoy feliz. ¡Que padre que repitan las cosas que tuvieron éxito!”.

“Yo pienso que estamos viviendo un momento de vida y muerte constante, ver este tipo de series que nos hacen reflexionar y pensar la forma de ver la vida, nos hace bien, y está muy bien escrita, el reparto, los productores, todo, no se la pueden perder”.

