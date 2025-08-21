Programación Azteca 7: Estas son las películas del fin de semana, 23 y 24 de agosto de 2025 para toda la familia gratis hoy en TV abierta

En Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 23 y 24 de agosto de 2025. ¡Conócelas, prepara tus palomitas y toma asiento!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 23 y 24 de agosto de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan las aventuras más épicas, llenas de acción, para que disfrutes, como te gusta, en la comodidad de tu hogar.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 23 de agosto de 2025

Película: Ataque Triásico - 2:30 PM

Un nativo americano accidentalmente revive tres fósiles de dinosaurios a través de un ritual antiguo. Estos dinosaurios resucitados, convertidos en criaturas malvadas, comienzan a aterrorizar un pequeño pueblo y una universidad cercana.

Crédito: Universal Pictures

Película: Depredadores - 4:30 PM

Un mercenario y su grupo de guerreros de élite acaban siendo trasladados a otro planeta para servir de presa a una nueva raza de depredadores extraterrestres. Esta película es protagonizada por Adrien Brody, Laurence Fishburne y Topher Grace.

Crédito: Buena Vista International

Película: Aliens vs. Depredador 2 -9:00 PM

Cuando una nave exploradora Predator se estrella, aparece en un pueblo de Colorado. Los Aliens a bordo escapan y matan a todos los Predators excepto a uno y este debe ahora acabar con todos los Aliens.

Crédito: Buena Vista International

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 24 de agosto de 2025

Película: Soy el número cuatro - 1:00 PM

Después de que su mundo haya sido destruido por seres de otro planeta, nueve jóvenes alienígenas se esconden en la Tierra. Esta película cuenta con las interpretaciones de Alex Pettyfer, Timothy Olyphant y Teresa Palmer.

Crédito: Buena Vista International

Película: Superman regresa - 3:15 PM

Tras varios años de ausencia, Superman regresa a la Tierra. Tratando de proteger al mundo de una destrucción masiva, Superman emprende una aventura de redención que lo lleva desde las profundidades del océano a las regiones más remotas del espacio.

Crédito: Warner Bros. Pictures

Película: Mujer Maravilla - 6:30 PM

Diana (Gal Gatot), hija de dioses y princesa de las amazonas, nunca ha salido de su isla. Hasta que un piloto accidentado que llega a la isla le explica que se está desarrollando una gran guerra que puede destruir el mundo y Diana parte a la batalla.

Crédito: Warner Bros. Pictures

Película: Liga de la Justicia - 9:30 PM

Tras el acto altruista de Superman, que terminó con su vida, Batman está decidido a hacer lo que sea necesario para salvar a la humanidad. Así, junto a su aliada, Wonder Woman, decide reclutar a un equipo de metahumanos que pueda hacer frente a una nueva y letal amenaza que llega del espacio.

Crédito: Warner Bros. Pictures

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

