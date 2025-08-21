Ne Zha 2, una de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos ya tiene fecha de estreno en México

Confirman el estreno en cines de México Ne Zha 2: El renacer del alma, una de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos, la cuál fue escrita y dirigida por Jiaozi y producida por Chengdu Coco Cartoon y Beijing Enlight Pictures.

Ne Zha 2 es una película animada llena de acción, fantasía y aventura, que muy probablemente se gane tu corazón así como lo ha hecho en todo el mundo, pues su estreno fue en China fue el 29 de enero y en Estados Unidos el 22 de agosto.

¿Cuándo y dónde ver Ne Zha 2?

La distribuidora Supra Cinema ha y Cinépolis confirmado que esta película que ha tenido éxito en China como en taquillas globales llegará a cines de México el próximo jueves 25 de septiembre, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados.

Esta secuela ha logrado recaudar 2200 millones de dólares en todo el mundo, siendo una de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos.

El fenómeno de Ne Zha 2

Este proyecto se ha convertido en la película de mayor recaudación en un solo país de taquilla; a nivel mundial es la película animada que más dinero ha ganado.

Es la primera película en un idioma distinto al inglés que ha recaudado 2000 millones de dólares y ciertamente la primera en la historia en llegar a esta cantidad.

Su éxito la ha catalogado como la película que más dinero ha ganado este 2025 y la quinta película de mayor recaudación de todos los tiempos.

Público de todo el mundo ha destacado la calidad de la animación, así como la adaptación de esta leyenda mítica y el guion bien desarrollado, dejando un producto que habla por sí solo.

Imagen cortesía de Supra Cinema

Sinopsis de la película

Esta secuela nos trae las aventuras de Ne Zha y Ao Bing, quienes han perdido su cuerpo físico tras ser alcanzados por un rayo, aunque sus almas consiguen permanecer en este plano.

Ante esto, el maestro Taiyi Zhenren utiliza el Loto Sagrado de Siete Colores para regenerarlos, pero sus cuerpos aún son frágiles.

Debido a las complicaciones, se ven obligados a compartir el mismo cuerpo durante siete días, lo que nos traerá una historia épica y llena de diversión, donde se destacarán temas como el destino, la amistad y la identidad.

¿Listo para ver la película del año?

