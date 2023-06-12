Fallece Rubén Moya, estos son sus trabajos de doblaje más memorables.

En el marco del día internacional del doblaje el mundo de este arduo y tal vez poco reconocido trabajo ha recibido una noticia que dejó a todos bastante sorprendidos: el maestro Rubén Moya murió este 12 de junio del 2023, a la edad de los 62 años.

Episodio 02: Lugares misteriosos| Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast

Con un recorrido bastante impresionante, Rubén Moya ha dejado un hueco grande en el mundo del doblaje latino, pues su carrera estuvo llena de personajes más que reconocidos en la industria de la pantalla grande como también dentro de series y caricaturas de la pantalla chica.

¿Quién era Rubén Moya?

Rubén Moya nació el 31 de octubre de 1960 en Guerrero, poco tiempo después se mudó a la Ciudad de México y aunque su carrera profesional fue muy distinta, se recibió como licenciado en derecho. Su carrera como actor de doblaje comenzó en 1979 y tuvo la mentoría de leyendas como Narciso Busquets, Víctor Alcocer y Víctor Mares, todos ellos actores que se dedicaron alguna vez a prestar su voz para personajes animados.

Para dedicarse al mundo artístico tomó inspiración de su maestro Aniceto Menéndez, quien a los 13 años lo inspiró y poco tiempo después comenzó a adentrarse en el mundo de la locución y conducción. Si bien, en una entrevista el actor declaró que su familia no quería que se dedicara al mundo de la actuación y del doblaje, pero a partir de que recibió un par de llamadas para diversas películas fue cuando pensó que en realidad eso era a lo que él debía dedicarse sí o sí.

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, conductor y actor de doblaje, Rubén Moya.🕊️ Descanse en paz. pic.twitter.com/HPkOpABKSY — Azteca 7 (@AztecaSiete) June 12, 2023

¿Qué voces hizo Rubén Moya?

Usuarios de redes sociales han lamentado su fallecimiento escribiendo que él siempre será He-Man, o la inigualable voz en español del histrión Morgan Freeman, entre otros tantos trabajos que tuvo a lo largo de su carrera profesional, la cual inició en el año 1979 y logró obtener más de 30 años dentro de la industria del entretenimiento.

Entre sus trabajos más recordados están, a parte de los ya mencionados, prestar su voz para dar vida al poderoso emperador Zurg de Toy Story, o ser Apollo en la película de Los Caballeros del Zodiaco: Obertura del Cielo. Con personajes de un carácter fuerte, Rubén Moya siempre se caracterizó por su inconfundible voz grave que se prestaba tanto para villanos como para actores icónicos como Morgan Freeman.

También fue quien dio la voz al villano Shan-Yu de Mulán, Cobra Bubbles de Lilo y Stich, Kingpin en la premiada película Spiderman: Un Nuevo Universo, Sauron de El Señor de los Anillos y Ronan el Acusador en la franquicia cinematográfica de Marvel. También se convirtió en el narrador de la icónica franquicia de Dragon Ball, esto a partir de la entrega Dragon Ball Super.

Pero no sólo incursionó en ese ámbito, también fue parte de Lo Que La Gente Cuenta, en su versión podcast, en donde utilizó su característica voz para contar las historias de terror que las personas mandaban a TV Azteca, podcast que cuenta con dos temporadas en las cuales no sólo las personas se convirtieron en protagonistas sino que la voz de Moya envolvía al escucha para sumergirlo en historias escalofriantes, las cuales puedes revivir dando click aquí.

Definitivamente el mundo del cine y la televisión acaba de sufrir un terrible golpe ante el fallecimiento de tan característico y prolífico actor.

Dragon Ball no sería lo mismo sin él

El gran actor de doblaje fue parte fundamental de la icónica franquicia de Dragon Ball al convertirse en narrador del anime más famoso de la televisión en el 2018, a partir de la saga del Torneo del poder de la entrega Dragon Ball Super. Rubén Moya reemplazó al actor José Lavat en esta labor, tras su muerte.