Fecha y hora de los Premios BAFTA 2026: Horario confirmado en México de los reconocimientos de la British Academy of Film and Television Arts
Los premios BAFTA 2026 están por llevarse a cabo y este es el horario y la fecha OFICIAL para que puedas verlos desde México.
Los premios BAFTA, de La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (por sus siglas en inglés), son considerados por muchos los Oscars británicos, por lo que esta antesala a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas son de los más importantes en la temporada. Y si tú así como nosotros no quieres perderte la premiación aquí te contamos la fecha y la hora EXACTA en la que podrás verlos desde México.
La ceremonia de los BAFTA es este próximo domingo 22 de febrero del 2026, y a diferencia de otras premiaciones esta iniciará a la 1:00 p.m. (hora centro de México), se estima que dure un aproximado de 4 horas al igual que otros premios de esta rama.
¿Quién conduce los BAFTA y quiénes se unen como presentadores?
El actor británico Alan Cumming será el encargado de llevar la conducción de la ceremonia de los BAFTA este domingo. Cumming es conocido por sus papeles en películas como X-Men, Mini Espías, La Máscara 2 y por supuesto por su actuación en Cabaret.
A él se suman actores que se encargarán de presentar cada una de las categorías a premiar durante la noche, la lista que se reveló es la siguiente:
- Aaron Pierre
- Aimee Lou Wood
- Alicia Vikander
- Bryan Cranston
- Cillian Murphy
- David Jonsson
- Delroy Lindo
- Emily Watson
- Erin Doherty
- Ethan Hawke
- Gillian Anderson
- Glenn Close
- Hannah Waddingham
- Karen Gillan
- Kate Hudson
- Kathryn Hahn
- Kerry Washington
- Little Simz
- Maggie Gyllenhaal
- Mia Mckenna-Bruce
- Michael B. Jordan
- Milly Alcock
- Minnie Driver
- Monica Belluci
- Noah Jupe
- Olivia Cooke
- Patrick Dempsey
- Regé-Jean Page
- Riz Ahmed
- Sadie Sink
- Stellan Skarsgard
- Stormzy
- Warwick Davis
BAFTA 2026: Todos los nominados
Una Batalla tras Otra domina las nominaciones a los premios BAFTA 2026 con un total de 14 nominaciones, después la sigue Sinners con 13, y Hamnet y Marty Supreme con 11.
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una Batalla tras Otra
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Director
- “Bugonia,” Yorgos Lanthimos
- “Hamnet,” Chloé Zhao
- “Marty Supreme,” Josh Safdie
- “One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson
- “Sentimental Value,” Joachim Trier
- “Sinners,” Ryan Coogler
Mejor Actriz
- Jessie Buckley, “Hamnet”
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Chase Infiniti, “One Battle After Another”
- Renate Reinsve, “Sentimental Value”
- Emma Stone, “Bugonia”
Mejor Actor
- Robert Aramayo, “I Swear”
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Sinners”
- Jesse Plemons, “Bugonia”
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A’zion, “Marty Supreme”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Wunmi Mosaku, “Sinners”
- Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
- Emily Watson, “Hamnet”
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Peter Mullan, “I Swear”
- Sean Penn, “One Battle After Another”
- Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Mejor Película Británica
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor debut de un director, escritor o productor británico
- “The Ceremony” — Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
- “My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr., Wale Davies
- “Pillion” — Harry Lighton
- “A Want in Her” — Myrid Carten
- “Wasteman” — Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran
Mejor guion adaptado
- “The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key
- “Bugonia,” Will Tracy
- “Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
- “One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson
- “Pillion,” Harry Lighton
Mejor guion original
- “I Swear,” Kirk Jones
- “Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie
- “The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho
- “Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier
- “Sinners,” Ryan Coogler
Mejor película infantil y familiar
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Mejor película de habla no inglesa
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirât
- The Voice of Hind Rajab
Mejor diseño de vestuario
- “Frankenstein,” Kate Hawley
- “Hamnet,” Malgosia Turzanska
- “Marty Supreme,” Miyako Bellizzi
- “Sinners,” Ruth E. Carter
- “Wicked: For Good,” Paul Tazewell
Mejores efectos visuales
- “Avatar: Fire and Ash” - Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
- “F1” - Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
- “Frankenstein” - Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
- “How to Train Your Dragon” - Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
- “The Lost Bus” - Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti
Mejor documental
- 2,000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor película animada
- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2
Mejor casting
- “I Swear,” Lauren Evans
- “Marty Supreme,” Jennifer Venditti
- “One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis
- “Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman
- “Sinners,” Francine Maisler
Mejor fotografía
- “Frankenstein,” Dan Laustsen
- “Marty Supreme,” Darius Khondji
- "One Battle After Another,” Michael Bauman
- “Sinners,” Autumn Durald Arkapaw
- “Train Dreams,” Adolpho Veloso
Mejor edición
- “F1,” Stephen Mirrione
- “A House of Dynamite,” Kirk Baxter
- “Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie
- “One Battle After Another,” Andy Jurgensen
- “Sinners,” Michael P. Shawver
Mejor Maquillaje y Peinado
- “Frankenstein” - Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many
- “Hamnet” - Nicole Stafford
- “Marty Supreme” - Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
- “Sinners” - Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
- “Wicked: For Good” - Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth
Mejor música original
- “Bugonia,” Jerskin Fendrix
- “Frankenstein,” Alexandre Desplat
- “Hamnet,” Max Richter
- “One Battle After Another,” Jonny Greenwood
- “Sinners,” Ludwig Göransson
Mejor diseño de producción
- “Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau
- “Hamnet,” Fiona Crombie and Alice Felton
- “Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis
- “One Battle After Another,” Florencia Martin and Anthony Carlino
- “Sinners,” Hannah Beachler and Monique Champagne
Mejor sonido
- “F1” - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
- “Frankenstein” - Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
- “One Battle Afte Another” - Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- “Sinners” - Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
- “Warfare” - Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner
Mejor cortometraje británico animado
- “Cardboard” - J.P. Vine, Michaela Manas Malina
- “Solstice” - Luke Angus
- “Two Black Boys in Paradise” - Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson
Mejor cortometraje británico
- Magid/Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles (voto del público )
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling