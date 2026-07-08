OFICIAL: Confirman versión EXTENDIDA de The Office, 25 horas de contenido inédito de la serie protagonizada por Steve Carell; conoce fecha de lanzamiento y dónde se podrá conseguir

Aunque The Office terminó hace mucho, los seguidores tendrán más para disfrutar. Universal anunció oficialmente The Office: The Complete Series – Superfan Extended Episodes, la cual resulta ser una edición especial que reunirá las nueve temporadas completas, 194 episodios extendidos y más de 25 horas de material nunca antes visto, está a punto de llegar. La colección llegará el 14 de julio de 2026 y promete convertirse en la versión definitiva de la serie protagonizada por Steve Carell como el inolvidable Michael Scott.

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¿Qué incluye la versión extendida de The Office?

Esta nueva edición ha sido esperada por los fans durante años, pues no solo recopila toda la serie. Resulta que cada episodio ha sido reconstruido para integrar escenas eliminadas, secuencias extendidas y momentos que nunca fueron transmitidos en televisión. Se hizo con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa de The Office para los fans, quienes disfrutarán mucho de descubrir nuevos diálogos, bromas, situaciones entre los personajes y escenas que quedaron fuera del corte original.

🚨 IT’S OFFICIAL! The ultimate upgrade is dropping on July 14th! 🚨



Universal is releasing 'The Office: The Complete Series – Superfan Extended Episodes' on Blu-ray & Digital!



All 9 seasons, 194 episodes, and 25+ HOURS of never-before-seen footage woven in.



Who is ready for a… pic.twitter.com/97cINmM6Tq — Dunder Mifflin (@DunderMifflinAS) July 2, 2026

¿Cuándo se estrena?

La fecha es más que oficial, la edición The Office: The Complete Series – Superfan Extended Episodes estará disponible a partir del 14 de julio de 2026. Esta será lanzada de manera simultánea en formato Blu-ray y también en formato digital. Hasta el momento se desconoce en cuáles plataformas se podrá adquirir dicha versión digital.

¿Cuando se estrena The Office: The Complete Series – Superfan Extended Episodes en México?

Hasta el momento no hay información oficial sobre un lanzamiento de esta versión en México y el resto de Latinoamérica. La única opción de momento es conseguir la versión americana de la colección. Se espera que pronto Universal revele información al respecto. Si quieres comprar la versión estadounidense, la edición física solo se podrá reservar en tiendas de aquel país, lo cual complica un poco el poder adquirirla.