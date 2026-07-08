Top 3 de las series MÁS NOMINADAS en los Premios Emmy 2026: de qué tratan y dónde verlas en streaming

Es oficial, los Premios Emmy 2026, los galardones más prestigiosos de la industria de la televisión estadounidense, mismos que equivalen a los Premios Oscar en el cine, han dado a conocer a todos los nominados, entre ellos por su puesto a todos los proyectos en categoría de series, es por eso que en esta ocasión te decimos cuáles son las tres que tuvieron más número de nominaciones así como de qué tratan y dónde las puedes ver, todo para que las disfrutes y elijas tu favorita.

Serie nominada a los Premios Emmy 2026: The Pitt; de qué trata y dónde verla

Esta serie obtuvo un total de 25 nominaciones por parte de los premios, una de las categorías en las que ha sido considerada es en “Mejor serie dramática”. Esta producción la amarás si te gustan las historias que se desarrollan en un hospital ya que la serie, misma que protagoniza el actor Noah Wyle, relata cómo es el día a día de personas que trabajan en el área de la salud, especialmente en el área de urgencias por lo que no solo los personajes se someten a presión, estrés y crisis por cada caso, sino también el espectador. Esta serie la podrás disfrutar a través de Prime Video.

Serie nominada a los Premios Emmy 2026: The hacks; de qué trata y dónde verla

Esta serie, protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder y dirigida por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky aborda la historia de Deborah Vance, una diva de la comedia y Ava, una mujer muy joven que escribe y pertenece a la generación millennial. Ambas deberán trabajar de la mano para salvar sus carreras, sin embargo se encontrarán con una serie de diferencias debido a la diferencia de edad y contexto cultural y social que las ha rodeado. Conforme avancen los episodios ambas conectarán de una manera especial y generarán un lazo fuerte. La serie tiene un humor ácido y aborda temas como el stand up, el sexismo así como el cambio y la transformación personal. Esta serie está disponible en la plataforma de streaming MAX. En esta ocasión esta producción recibió 24 nominaciones en los Premios Emmy 2026 por lo que se perfila como una de las favoritas.

Serie nominada a los Premios Emmy 2026: Widow’s Bay; de qué trata y dónde verla

Esta serie, disponible en Apple TV y que obtuvo 19 nominaciones, contraria a las demás, es de terror y mantiene un estilo similar al de las historias de Stephen King. La historia se centra en Tom Loftis (personaje protagonizado por Matthew Rhys) quien es un alcalde que buscará atraer más turistas a una isla de Nueva Inglaterra, sin embargo los habitantes creen que hay una maldición que persigue al lugar. Con el paso de los episodios Tom se dará cuenta de que hay algo muy terrorífico que incluso pone en peligro a los habitantes locales.

Premios Emmy 2026: Fecha y hora y dónde ver

La 78.ª edición de los Premios Emmy se llevará a cabo el próximo lunes 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles. La gala principal dará inicio en punto de las 18: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México y podrás disfrutarlos a través de la plataforma de streaming MAX.

