Adam Sandler, actor estadounidense, sobre el humor: “Si haces reír a los demás, los haces sentir parte de algo”

Sin duda alguna, el reconocido actor Adam Sandler hoy en día es uno de los actores más influyentes en el séptimo arte moderno. Se caracteriza por su gran versatilidad actoral para pasar del humor al drama. Respecto a este primer elemento, el protagonista de “Happy Gilmore” hizo una profunda reflexión en la que dijo "Si haces reír a los demás, los haces sentir parte de algo" con esto se refería a que la risa es algo fundamental ya que permite que otras personas se sientan identificadas con algo o una situación en particular que los hace sentirse integrados, comprendidos y que comparten algo en común con otras personas.

Por otro lado, esta frase hace referencia a que el humor también es parte de algo social. Ya que cuando más de dos personas comparten risas en común pueden sentirse vistas, aceptadas y reconocidas ante otras personas. Esto, por otro lado, genera vínculos y relaciones genuinas.

¿Quién es Adam Sandler?

Adam Richard Sandler es un reconocido actor, comediante, guionista y productor estadounidense, actualmente tiene 59 años y es una de las figuras actorales más reconocidas en la industria del cine. Uno de los aspectos que más lo caracteriza es su particular estilo humorístico. Sin embargo, se ha ganado la admiración de miles de personas gracias a la versatilidad de sus personajes, mismos que han llegado a ser extremadamente profundos. Una de sus bases en la actuación viene de haber sido parte del famoso programa Saturday Night Live (SNL) en donde realizó diversos sketches dando vida a divertidos personajes. Hoy en día cuenta con su propia productora; Happy Madison, misma que se caracteriza por tener un ambiente divertido y sano de trabajo.

¿Cuáles son las películas más famosas de Adam Sandler?

El reconocido actor cuenta con una trayectoria profesional de casi 4 décadas. Dentro de su filmografía destacan proyectos que van desde la comedia tradicional hasta grandes proyectos de drama. Algunos de estos son: El aguador, Gente divertida, Click: Perdiendo el control, Un papá genial, Como si fuera la primera vez, Garra, Terminator, El cantante de bodas, Embriagado de amor, Diamantes en bruto, sólo por mencionar algunos.