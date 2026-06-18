De James Norton a Dan Fogler: ellos son los actores que se incorporan a House of the Dragon Temporada 3

La temporada 3 de House of The Dragon llega con su primer episodio este domingo 21 de junio, y no solo seguiremos la aparente interminable pelea entre el consejo negro y el consejo verde por el trono de hierro, si no que también conoceremos a nuevos personajes que formarán parte importante del desenlace de esta batalla, y si no los conoces te presentamos a sus actores, qué personajes interpretarán y si formarán parte del bando de Alicent Hightower o Rhaenyra Targaryen.

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Los actores que se integran a House of The Dragon 3

House of the Dragon con su tercera temporada regresa integrando nuevos rostros, quienes tendrán un papel importante dentro de la historia, tanto para la trama de Alicent como la de Rhaenyra en su búsqueda por la prevalencia en el trono.

Tommy Flanagan

Tommy Flanagan llega para interpretar a Ser Roderick Dustin, quien lidera a los Lobos del Invierno para unirse al consejo negro, luchando del lado de Rhaenyra Targaryen, llegando oficialmente el clan del Norte a la batalla.

Dan Fogler

Sí, el mismo Dan Fogler que apareció en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, se une a House of The Dragon siendo Ser Torrhen Manderly, quien se convierte en Mano del Rey mientras rige Aegon III Targaryen.

Tom Cullen

El actor de Downton Abbey dará vida a Ser Luthor Largent, quien da vida al comandante de la Guardia de Desembarco del Rey.

Annie Shapero

Annie Shapero encarna a Alysanne Blackwood, es conocida también como Aly la Negra, segunda esposa de Lord Cregan Stark.

Barry Sloane

Ser Adrian Redfort tendrá el rostro y actuación de Barry Sloane, quien dará vida al caballero más leal de la Guardia de la Reina Rhaenyra Targaryen.

James Norton

James Norton será Ormund Hightower, quien cuenta con diferentes títulos como Voz de Antigua, Señor del Faro, Señor del Puerto, Defensor de la Ciudadela y Faro del Sur, peleando junto al consejo verde.

Benjamin Evan Ainsworth

Benjamin Evan Ainsworth dará vida al esperado personaje de Daeron Targaryen, hijo menor de Alicent Hightower y Viserys I.

Joplin Sibtain

Sibtain encarnará a Ser Jon Roxton, quien pone su espada en servicio de Aegon II Targaryen.

Adam Brown

El actor de El Hobbit se une a una nueva fantasía, ahora siendo Lord Glendon Footly.

¿A qué hora se estrena House of the Dragon Temporada 3?

Domingo a domingo tendremos un nuevo capítulo de House of The Dragon en HBO Max, estrenándose cada uno de ellos a las 7:00 p.m. hora del centro de México, y no podemos esperar a ver el primer capítulo en donde seguramente tendremos la tan anticipada Batalla del Gaznate.