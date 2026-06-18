¿Qué pasó en House of the Dragon? Resumen rápido de las temporadas 1 y 2, previo al estreno de la temporada 3

Ya estamos a unos días de que, por fin, llegue a nuestras pantallas House of the Dragon, temporada 3. Sin embargo, han pasado ya 2 años desde la última entrega del spinoff de Game of Thrones, y es posible que no tengas tan frescos los acontecimientos de la guerra civil que ocurre dentro de la familia Targaryen.

Recordemos que esta serie comienza aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos que vimos en Game of Thrones, entre ellos la vida de Daenerys Targaryen. En esta época sucede la brutal guerra conocida como Danza de Dragones.

A continuación te contaremos los principales acontecimientos que vimos en las temporadas 1 y 2 de House of the Dragon, en resumen y de manera sumamente simplificada.

Resumen de House of the Dragon antes de la temporada 3

Temporada 1

Contexto

Cuando comienza la temporada 1, el rey Viserys está al frente de Westeros y la familia Targaryen sigue viviendo su esplendor en una paz aparente; nos explican que Viserys llegó al Trono de Hierro porque lo eligieron por ser hombre, aunque en su momento él tenía tanto derecho de llegar ahí como su prima, Rhaenys ("la reina que nunca fue").

El rey Viserys necesita tener un hijo varón pero su esposa, Aemma, muere durante el parto al igual que su bebé. Hasta ese momento su única hija era Rhaenyra, de 15 años.

Además de Rhaenyra, otro contendiente al trono es Daemon, hermano menor de Viserys; desde el principio lo conocemos como alguien de espíritu inquebrantable, valiente pero también malicioso e impulsivo. Sin embargo, Viserys elige a Rhaenyra como su heredera.

La nueva familia de Viserys

El Consejo Real le sugiere a Viserys que vuelva a casarse para poder tener un hijo varón y, aunque inicialmente la opción más "conveniente" era la hija de Rhaenys (Laena, quien todavía era una niña), el rey elige contraer matrimonio con Alicent Hightower, hija de su Mano (Otto Hightower) y hasta ese momento la mejor amiga de Rhaenyra.

Para pesar de Rhaenyra, Viserys y Alicent pronto inician una nueva familia: sus hijos son Aegon II, Aemond y Helaena.

Aegon II crece para ser un joven irresponsable y egocéntrico, atraído más hacia los vicios y los prostíbulos que en convertirse en rey.

Aemond rápidamente demuestra ser mucho más enfocado y decidido que Aegon II, pero también es impulsivo y no le importa hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Siendo niño él roba a Vhagar, el dragón más grande del mundo, aunque estaba "destinado" para otra persona; sin embargo, en una pelea posterior con sus primos, pierde un ojo inmediatamente después de ganar un dragón.

Helaena desde el principio se caracteriza por su carácter tranquilo y por sus visiones proféticas. A ella la casan con su hermano, Aegon II.

La familia de Rhaenyra

Siendo todavía adolescente, Rhaenyra tiene una aventura con un guardia real de nombre Criston Cole; sin embargo, por negarse a renunciar a sus títulos y huir con él, Cole se convierte en su enemigo. Luego la casan con su primo, Laenor Velaryon, quien es homosexual; ellos acuerdan tener un matrimonio únicamente en apariencia.

Rhaenyra vive un romance de años con otro guardia de King's Landing llamado Harwin Strong, con quien tiene 3 hijos: Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon. Inmediatamente la legitimidad de los niños es puesta en duda, al no parecerse a Laenor; esto da origen a fuertes conflictos entre la familia.

Luego de que Harwin Strong es asesinado por su propio hermano, Larys Strong, Rhaenyra contrae matrimonio con su tío Daemon.

El inicio del conflicto

Aunque Viserys Targaryen reconoció a Rhaenyra como su heredera al trono hasta el último de sus días, al momento de su muerte ocurre una confusión: Alicent malinterpreta las últimas palabras de Viserys y ella entiende que Aegon II, su hijo primogénito, es el nuevo heredero.

Como Rhaenyra no está en King's Landing para cuando muere su padre, Otto Hightower aprovecha esta ventaja y orquesta una coronación improvisada para Aegon II. Así nacen dos bandos: el Equipo Verde (representado por Otto y Alicent) y el Equipo Negro (a favor de Rhaenyra).

Al final de la temporada, Rhaenyra manda a sus dos hijos mayores a cumplir misiones en favor de su causa. Lucerys viaja a la Casa Baratheon pero descubre que Aemond llegó antes que él; este último, en venganza por haber perdido su ojo años atrás "por culpa de" Lucerys, inicia una persecución de dragones. Finalmente Vhagar asesina a Lucerys y a su dragón.

Resumen de la temporada 2 de House of the Dragon

La temporada 2 de House of the Dragon se caracterizó por cubrir un periodo de tiempo mucho más breve que la primera, y por lo tanto menos información. Es formalmente el inicio de la Danza de Dragones y nos conduce hacia los acontecimientos más violentos, que veremos en la temporada 3.

Las primeras tragedias de la Danza de Dragones

Tras la muerte de Lucerys, Daemon trata de vengarse del Equipo Verde y manda a un par de hombres (un cazador de ratas y un guardia) para asesinar a Aemond dentro de King's Landing. Sin embargo, la misión sale mal y matan a un hijo pequeño de Helaena; esta última, al buscar ayuda, encuentra a Alicent en la cama con Criston Cole.

El segundo gran acontecimiento trágico de la temporada es la Batalla de Rook's Rest, donde Aemond se enfrenta con Rhaenys a bordo de Vhagar y, aunque "la reina que nunca fue" hace un gran papel en la batalla, termina perdiendo la vida junto a su dragón. Aegon II, quien también estaba ahí, es traicionado por Aemond, quien lo ataca con Vhagar y le provoca graves quemaduras en todo el cuerpo al punto de estar cerca de la muerte.

La "misión alterna" de Daemon

En la temporada 2 de House of the Dragon, Daemon se pelea con Rhaenyra tras provocar la muerte del hijo de Helaena y empeorar la situación. Por esta razón viaja al castillo de Harrenhal y lo toma por razones "estratégicas"; durante gran parte de la temporada pasa tiempo aquí, planeando y siendo víctima de extrañas visiones.

Debido a una de esas visiones, Daemon termina creyendo en las profecías que Viserys le contó a Rhaenyra cuando todavía estaba vivo y vuelve a poner su lealtad en ella.

Las "semillas del dragón"

Mientras el Equipo Verde avanza con seguridad gracias a la mancuerna entre Aemond y Criston Cole, Rhaenyra se da cuenta de que necesita más jinetes de dragón y comienza a reclutar de una manera insólita: busca entre las decenas de hijos bastardos que la familia Targaryen y los Velaryon han dejado en Westeros.

Así se terminan de conformar los bandos que se enfrentarán con violencia en la temporada 3 de House of the Dragon.