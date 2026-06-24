‘El Principito’ de Antoine de Saint-Exupéry, sobre el amor: “El amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección”

Si hablamos de obras que toquen temas del amor sin duda alguna no podemos dejar de lado las de Antoine de Saint-Exupéry, reconocido autor y piloto aviador francés, que conquistó y sigue haciéndolo, aún después de su muerte, a miles de lectores. El destacado escritor hizo una gran reflexión sobre el amor en la que planteó lo siguiente "El amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección", es la frase en la que el autor expresa que parte del amor es un compromiso mutuo y trabajo en equipo. Esto para nada representa perder la individualidad sino que por el contrario todo se trata de tener los ojos puestos en el mismo horizonte y trabajar de la mano para llegar a ello, eso por supuesto implica trabajo en equipo y apoyo recíproco.

¿De qué trata “El Principito”?

El Principito fue una obra publicada en 1943. Actualmente es considerada uno de los fenómenos más grandes de la literatura ya que ha sido traducida a más de 300 idiomas. La historia del libro muestra un relato en el que hay dos grandes protagonistas; un aviador y un niño proveniente de otro asteroide (el B-612). El primero sufre un accidente aéreo por lo que queda completamente varado, sin embargo no estará solo ya que se encontrará con el segundo protagonista mismo con el que hará grandes reflexiones sobre el amor, la amistad y la adultez, este último aspecto es fundamental ya que la obra muestra cómo es que los hombres en la etapa adulta suelen darle gran importancia a temas banales; esto se muestra a través de otros personajes como un rey, un hombre vanidoso, un hombre bebedor, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo.

¿Quién era Antoine de Saint-Exupéry?

Su nombre completo fue Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry. Nació en la ciudad de Lyon y provenía de una familia aristócrata y siempre recibió una educación formal en colegios religiosos. En 1921 inició su carrera de aviación y trabajó como piloto de correo aéreo en rutas muy peligrosas. Esto fue un factor clave en su carrera como escritor ya que esto lo dotó de gran creatividad. Por ejemplo, escribió dos grandes obras en las que volar era parte fundamental de la historia como: “Vuelo Nocturno” y “Tierra de Hombres”; en la primera habló sobre magnificas aventuras de pilotos, especialmente de los que trabajan de noche mientras que en la segunda explora cómo es la interacción entre los hombres, la tierra y el cielo.